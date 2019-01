Chi è la nuova fidanzata di Jeff Bezos

UN AMORE DURATO 25 ANNI E NESSUN ACCORDO PREMATRIMONIALE

Il divorzio di Bezos è giunto come una doccia fredda. Il Ceo di Amazon aveva infatti sposato MacKenzie Tuttle nel 1993, sei mesi dopo il loro primo appuntamento. Si erano incontrati per la prima volta a New York nel 1992: lui era vicepresidente dell’hedge fund De Shaw & Co., lei in cerca di lavoro. Il suo curriculum finì nelle mani di Jeff, che le fece un colloquio. Con il divorzio Bezos rischia di perdere il titolo di uomo più ricco del mondo: allo stato attuale il suo patrimonio è stimato in 160 miliardi di dollari, l'equivalente di 138 miliardi di euro. I due non hanno firmato alcun accordo prematrimoniale, quindi seppur consensuale e «amichevole», come ha detto lo stesso Bezos, la rottura potrebbe dimezzare la sua fortuna. MacKenzie è una scrittrice e in un'intervista a Vogue del 2013 aveva parlato delle differenze fra lei e il marito: personalità in contrasto che si completano, aveva detto. Lei lo ha sempre sostenuto in tutti i suoi progetti, dal garage di Seattle all’impero milionario e per anni è stata la sua contabile. Insieme hanno avuto quattro figli, tre maschi e una femmina.