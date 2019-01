La Normale di Pisa e le contraddizioni della Lega

L’idea, per noi ingenui, pareva buona. Consentire alla Normale di Pisa, una delle più prestigiose università italiane, di aprire una sede a Napoli, era una di quelle iniziative che vanno nel senso del tanto reclamato riscatto del Sud, della valorizzazione della sua cultura che nel capoluogo campano ha visto in passato visto la nascita di importanti scuole di pensiero, e che fu la città d’adozione di Benedetto Croce e di tanti intellettuali. Invece niente, portare il brand Normale nel Mezzogiorno è suonato come un attentato alla sua purezza, lo si è forse considerato il cedimento a un’operazione di marketing che lo avrebbe sminuito. Il risultato è che la Normale resta dov’è e dove è sempre stata, che il progetto sponsorizzato dal governo con tanto di fondi per realizzarlo verrà portato avanti dalla Federico II, ateneo locale certo di non povero blasone. Ma dal punto di vista simbolico, è tutta un’altra cosa rispetto all’immaginata condivisione dell’eccellenza pisana.