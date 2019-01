Chi sono gli ospiti del Festival di Sanremo 2019

Il giorno dopo la conferenza stampa di presentazione Sanremo registra già le prime defezioni. «Non sarò al Festival. Io superospite? Sono balle», parola di Checco Zalone, fino a ieri dato come presenza certa all'Ariston. «Sto per partire per il Kenya, girerò lì il mio prossimo film», ha spiegato il comico. «Se non mi rapiscono. Il film sarà molto impegnativo. Anche per questo motivo nelle ultime notti fatico a dormire. Non ho il coraggio di andare all'Ariston, è un palco difficilissimo. E poi sarò in Kenya, come faccio a tornare?». Alla trasmissione I Lunatici di Radio 2 Zalone ha poi parlato di se stesso: «Sono timido, restio a rilasciare interviste, non perché sia snob ma perché penso che il pubblico meriti delle risposte interessanti. Spesso pensano che la mia sia una strategia, che non rilascio mai dichiarazioni o interviste perché sono uno snob, ma non è così. Se non ho cose interessanti da dire, che parlo a fare?». Anche Laura Pausini ha smentito via Twitter le recenti voci che la davano ormai quasi per scontata al prossimo Festival di Sanremo 2019 in veste di superospite.