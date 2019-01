Fabrizio De André e la maledizione del Vate à porter

De André non era di questi opportunisti ed è stato, diciamolo subito, un autore pregevole: ma si può cantarne la mancanza con eccessi tra il patetico e il ridicolo, «ah, è morto l'unico poeta che abbiamo avuto negli ultimi 50 anni», si può piangerlo come il Dante, il Leopardi che ci manca? Tutto questo è molto neolatino, molto italiano, ma non serio, così come è discutibile la spremitura postuma, a mezzo di opportune fondazioni, per Faber come per Gaber come per altri. Postuma ma perenne, si direbbe inesauribile: Faber ha detto, Gaber ha detto, ecco qui l'antologia della silloge della raccolta. Quella volta che fece così, che rispose colà, tutta un'agiografia francescana, ma anarchica, che poco si accorda con l'oculata gestione, almeno dal successo in poi, della propria vita e delle proprie sostanze.