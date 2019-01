Come è morto Fabrizio De André? Il cantautore se ne andò l'11 gennaio 1999, quando non aveva ancora compiuto 59 anni, per un tumore ai polmoni. Per la precisione un carcinoma polmonare che gli fu diagnosticato cinque mesi prima, scoperto dopo l'insorgere di dolori alla schiena e al torace in seguito a un concerto. Quando venne ricoverato, nel novembre del 1998, la malattia era ormai in uno stato terminale. Il decesso arrivò all'Istituto dei tumori di Milano. Nella bara di De André, tra le altre cose, fu messo anche un pacchetto di sigarette. È stato proprio l'inguaribile vizio delle "bionde" a essergli fatale. Come ricordato dalla sua seconda moglie Dori Ghezzi: «Fabrizio ha sacrificato la sua vita sull'altare del fumo».

«FABRIZIO ERA DIVENTATO SCHIAVO DEL TABACCO»

La donna nel 2007, in occasione della Giornata mondiale senza tabacco, incontrò gli studenti delle scuole superiori lombarde, ospiti dell'Istituto nazionale dei tumori. E portò ovviamente l'esempio (cattivo) di Faber. «Non vi basta sapere a cosa andate incontro per convincervi a non fumare?», furono le sue parole riportate dall'agenzia Adnkronos. «Non fate come Fabrizio che nonostante fosse una persona forte era diventato schiavo del tabacco».