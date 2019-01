Il successo dei cibi selvatici in cucina

L'ATTENZIONE PER IL SELVATICO

Ma non ci sono solo i ristoranti stellati. Il cuoco Michele Valotti della trattoria La Madia, a Brione, nel Bresciano, ha sempre sostenuto l'utilizzo di erbe spontanee tra i fornelli, tanto da inserirlo al punto 5 del suo manifesto di cucina viva: «È fondamentale porre attenzione per il selvatico inteso come erbe, bacche e tutto quello che spontaneamente il territorio offre, il legame con il territorio qui è nella sua massima espressione perché non è neppure mediato da un interprete come l’artigiano». E una recente apertura milanese, il bistrot sulla Martesana Tipografia Alimentare, ha fatto della materia prima sostenibile il suo biglietto da visita: il cuoco Mattia Angius è un appassionato forager e nel menù non mancano mai piatti a base di erbe selvatiche.

TUTTI PAZZI PER LA SELVAGGINA

Sull'onda del foraging anche la selvaggina è ritornata in auge. Si è scrollata di dosso i segni della caccia come attività ancestrale e ha assunto le sembianze di fine leccornia. E se il piccione, da Carlo Cracco in poi, è diventato il banco di prova per quasi tutti gli chef stellati, tanto da trasformarsi quasi in cliché – lo si trova anche in versione street food nella bomba di Niko Romito - beccacce, quaglie, pernici, germani reali, marmotte, lepri sono diventati una scelta di distinzione sociale.