Recensione e trailer del film Benvenuti a Marwen

Robert Zemeckis - già regista della trilogia de Ritorno al futuro, di Chi ha incastrato Roger Rabbit, di Forrest Gump (con cui ha vinto l'Oscar), di Cast Away e di Polar Express solo per citarne alcuni - torna a mescolare fantasia e realtà con il suo nuovo film Benvenuti a Marwen, ispirato al documentario Marwencol. Protagonista è l'attore Steve Carell nel ruolo di Mark Hogancamp, vittima nel 2000 di una brutale aggressione omofoba che lo ha lasciato in fin di vita e privato dei ricordi. Per cercare di riprendere il controllo della propria vita, inizia come terapia a costruire una città in miniatura, Marwen appunto, in cui assume l'identità di Hogie, un capitano d'aviazione della Seconda guerra mondiale in lotta contro i nemici e aiutato dalle persone che gli vogliono bene, tra cui alcune incredibili donne. Purtroppo la sceneggiatura firmata dal regista in collaborazione con Caroline Thompson non trova la chiave di lettura giusta per restituire la complessità di Hogancamp, lasciando a lungo in ombra dei dettagli sulle sue condizioni e non approfondendo la passione per il mondo femminile, in particolare per le scarpe da donna, causa della violenza subita. Benvenuti a Marwen, con il suo mix di stili, riesce comunque a divertire ed emozionare, lasciando però dubbi sul passaggio dalla realtà alla finzione.