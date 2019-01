Estratto del libro "Politics" sulla musica nell'era Trump e Brexit

Londra sta affondando e con lei il concetto di Europa, la Brexit è uno dei sintomi che lo dimostrano. In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo è ancora una volta la cultura a dover ricucire gli strappi del tessuto sociale. L’arte, che trova nell’Europa un contenitore di valori comuni e il terreno dove ha posto le sue radici, ha il ruolo di sensibilizzare e responsabilizzare gli esseri umani. La Gran Bretagna ha ormai una storia d’impegno musicale pluridecennale, proprio come i Clash, i Fall o gli Smiths, i musicisti contemporanei, primi tra tutti gli esponenti del grime, stanno portando avanti una battaglia di rivendicazione e informazione. Chi non lo fa attraverso le proprie canzoni lo perpetra tramite i canali social, ma quasi nessuno volta le spalle e si ritira nel proprio orto. Questa generazione di artisti impegnati non si cura di poter perdere follower o fan, le facce e le parole dei musicisti hanno riempito la campagna elettorale della Brexit così come hanno fatto quelle dei politici. Mettersi in prima linea in questo scenario sociopolitico, significa anche informare, stimolare la voglia d’informazione. Le rivendicazioni e il dibattito in merito alla Brexit confermano una democrazia funestata dal populismo e dalla nebulosa della post-verità.

Eventi critici come quello della Brexit colpiscono tutto il mondo, grazie anche all’arte ci riscopriamo più vicini l’un l’altro, meno isolati. La musica costruisce ponti e abbatte i muri, ci ricorda che non siamo abbandonati a noi stessi e, simultaneamente, abbiamo il nostro ruolo nel meccanismo democratico. Come Bowie riusciva a contrapporre l’amore alla tensione, cantando di un bacio che due innamorati si scambiavano sotto il muro di Berlino e tra i proiettili che si rincorrevano nella zona militarizzata della città, così album e canzoni, di artisti britannici e non, in questi anni stanno descrivendo e decostruendo il fenomeno Brexit. Ancora una volta, la musica non è mero mezzo ricreativo, ma inquadra il periodo storico in cui è prodotta, cristallizzando fenomeni sociopolitici in testi e musiche che, di fatto, diventano a tutti gli effetti commenti e cronache del nostro piccolo grande vivere quotidiano.

Il risultato del referendum sulla Brexit è un dato elettorale determinato dalla maggioranza della popolazione, lo sconcerto di parte dell’opinione pubblica deriva dall’inaspettato esito della consultazione. Le critiche invece sono state perlopiù indirizzate alle bugie utilizzate in campagna elettorale. Anche dall’altra parte dell’oceano il risultato delle elezioni ha portato a un cambiamento; quello che però sta succedendo negli Stati Uniti è una reazione costante agli atteggiamenti di Donald Trump, una vera e propria collezione sterminata di brutte figure, clamorosi tweet sgrammaticati, amicizie contestabili e una serie di affermazioni e gesti omofobi, misogini, razzisti e irrispettosi, come quelli rivolti a un giornalista disabile. I musicisti di tutto il mondo rispondono a questi deprecabili comportamenti con album, canzoni e dichiarazioni. L’America di Trump, come la Gran Bretagna della Brexit, si riscopre vulnerabile e divisa. La musica che nasce all’ombra della Statua della Libertà o del Big Ben svela tutto l’impegno politico che attraversa quasi un secolo di attività musicale angloamericana.

(Estratto da Politics. La musica angloamericana nell’era di Trump e della Brexit di Fernando Rennis, Arcana Edizioni. © 2018 Lit Edizioni. Per gentile concessione).