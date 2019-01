Le polemiche sulle canzoni scartate da Sanremo 2019

NEW TROLLS FUORI PER UNA CANZONE "SOVRANISTA"?

Caramelle non è l'unica canzone non ammessa. Stessa decisione con annesso polverone per Nico Di Palo e Gianni Belleno dei New Trolls, fatti fuori col loro pezzo Porte aperte. All'agenzia Adnkronos hanno spiegato: «Siamo stati scartati senza neanche una parola da parte di Baglioni». Il motivo sarebbe un testo considerato "sovranista" e per niente in linea con le posizioni del direttore artistico sui migranti, improntate sull'accoglienza. Belleno ha provato a chiarire: «Nel testo non c'è solo l'immigrazione, parliamo anche del terremoto, della gente che non arriva alla fine del mese. Il tema della sicurezza c'è perché come questi è un tema reale. Il brano non è stato scritto per diventare una bandiera, non sono iscritto a nessun partito, semplicemente rispetta la realtà del Paese». Un passaggio della canzone recita: «E la paura poi ci assale – nelle vie delle città / non ci permette più di camminare – con l’amata libertà / sono troppi gli occhi sconosciuti – troppi intorno a noi». E in un altro si fa riferimento alla «Nazione per i sogni» che «tutti ci invidiano» e «dove tutti sbarcano».