Stefania Grassi porta Danilo Mezzetti in tribunale per il plagio di Ellis

Ci sono voluti tre anni, ma alla fine ci sarà un processo. Stefania Rossella Grassi è riuscita a portare in tribunale Danilo Mezzetti, in arte Mattei, l'ex caratterista, amico intimo di Robert De Niro e suo agente in Italia, accusato di truffa per aver promesso alla sceneggiatrice italiana di fare da intermediario con l'attore perché interpretasse il ruolo di protagonista ne L'Uomo in Frac, progetto cinematografico della giovane autrice italiana. Nonostante uno scambio di email durato mesi con De Niro (o un indirizzo che sembrava ricondurre a lui) e i suoi agenti, e nonostante i primi abboccamenti, il progetto di Grassi fu alla fine scartato. Qualche mese dopo, però, uscì Ellis, un corto diretto dall'artista JR, scritto dallo sceneggiatore Eric Roth, interpretato da De Niro, simile in modo impressionante alla sceneggiatura de L'Uomo in Frac, di cui riportava interi monologhi praticamente identici. Più che sufficiente per un'accusa di plagio, una richiesta di risarcimento, una citazione per truffa e furto di proprietà intellettuale.

LA CITAZIONE IN GIUDIZIO PER MEZZETTI

C'è un decreto di citazione a giudizio con cui il pubblico ministero Maria Gabriella Fazi dichiara concluse le indagini preliminari e invita Mezzetti a comparire davanti al tribunale ordinario di Roma il 5 marzo 2019, per la prima udienza del processo, convocata per le 9 del mattino nell'aula 21, perché «dopo aver convinto Grassi di essere amico dell'attore statunitense Robert De Niro, con il falso pretesto di doversi recare a New York per avviare una trattativa con Robert De Niro e pervenire a un contratto con quest'ultimo per la realizzazione di un film tratto dall'opera L'Uomo in Frac (anche conosciuta come Mister volare-Oltre la musica e Vecchio Frac storia di un clochard), di proprietà di Grassi Stefania, induceva in errore questa in relazione alla buona riuscita dell'affare e la convinceva a comprare in suo favore un biglietto andata-ritorno per un trasporto aereo da Milano a New York e a versare in proprio favore la somma complessiva di euro 4.300,00, producendo così un danno patrimoniale a quella con proprio profitto ingiusto».