I 90enni Popeye e Tintin a confronto

BRACCIO DI FERRO E IL NEW DEAL

Popeye potrebbe essere invece vagamente catalogato a sinistra, in senso di "popolare". In origine il marinaio traeva la sua forza strofinando la testa della gallina portafortuna. Ma dopo la grande crisi, il New Deal di Roosevelt convinse gli autori a trasformare il personaggio in testimonial per un consumo di spinaci che rendesse più sana la dieta delle classi popolari. Così iniziò a ingozzarsi di spinaci in lattina, prima di scatenarsi in un diluvio di cazzotti.

I DUE EROI VICINI ANCHE NELL'ENCICLOPEDIA DEI FUMETTI

Questo però ricorda come il reporter e il marinaio, per tanti aspetti così diversi, alla fine siano in qualche modo entrambi figli del crack di Wall Street. Non letteralmente, visto che anticipano di una decina di mesi il giovedì nero del 24 ottobre 1929. Ma Grande Depressione è locuzione che evoca non solo il disastro economico, ma anche la condizione psicologica che ne derivò. Una condizione di tristezza per evadere dalla quale era necessario ridere e sognare. Non bastava più dunque la rigida divisione tradizionale in generi del fumetto e della letteratura di evasione, in cui o si rideva, come nei libri di Jerome o in Gianburrasca o si trepidava, come nelle storie di Verne o Salgari. A overdose di preoccupazione bisognava rispondere con una contaminazione che unisse umorismo e avventura, e magari anche altro ancora: fantasy e fantascienza. Non a caso in Tintin sono presenti elementi polizieschi, e in Popeye il tema dei supereroi. Nell'Enciclopedia dei Fumetti che nel 1992 Franco Fossati realizzò per la De Agostini Braccio di Ferro e Tintin si trovano infatti nella stessa sezione: quella dedicata all'avventura.