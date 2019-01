Quanto guadagnano i presentatori di Sanremo 2019

C'è da scommettere che i cachet di Sanremo susciteranno le solite polemiche. Del resto le cifre, per ora ufficiose e riportate da Radio 105 e Corriere della Sera, sono come sempre da stropicciarsi gli occhi: per i cinque giorni della kermesse canora più famosa e chiacchierata d'Italia al direttore artistico Claudio Baglioni andrebbero la bellezza di 700 mila euro. Claudio Bisio e Virginia Raffaele invece, ha spiegato Renato Franco sul Corsera, non avrebbero ancora un compenso definito ma avrebbero già firmato un precontratto di, rispettivamente, 450 mila euro e 350 mila. Per gli ospiti (finora i confermati sono Elisa, Giorgia, Andrea Bocelli e il figlio Matteo) si parla invece di un gettone dai 20 ai 50 mila euro.

LE STOCCATE DI SALVINI E LA RAI CHE VUOL RIVEDERE I COMPENSI

Cifre in linea con quelle della scorsa edizione del Festival (nella quale Baglioni incassò 600 mila euro) ma che inevitabilmente sono destinate a suscitare discussioni. In coda alla diatrbiba già innescatasi dopo la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, con Baglioni che aveva criticato il governo sul tema dei migranti provocando la risposta piccata del ministro dell'Interno, Matteo Salvini ha già detto la sua nella puntata di Non è l'Arena del 13 gennaio: «I maxi stipendi di certi presentatori su RaiUno, che guadagnano in un mese quello che io guadagno in un anno, vanno rivisti». Una stoccata indirizzata al buio e prima di conoscere le cifre di questa edizione numero 69. Tanto che la Rai, già intravvedendo all'orizzonte la scia di le reazioni politiche/populiste sull’argomento, starebbe pensando di rivedere al ribasso gli onorari di Sanremo, o almeno quelli dei due presentatori, tagliandoli di un centinaio di migliaia di euro a testa.

COSTI TOTALI INTORNO AI 17 MILIONI MA I RICAVI SUPERANO I 20

C'è a onor del vero da ricordare che la, lussuosa, macchina del Festival è un carrozzone sempre in grado di generare utili. Un concetto spiegato dalla neo direttrice di RaiUno Teresa De Santis durante la presentazione del Festival 2019: «Negli ultimi 10 anni», ha detto, «c’è stata una notevole diminuzione della spesa senza che ci sia stato un calo della qualità del prodotto. Il costo ha una voce fissa, la convenzione con il comune (che si aggira intorno ai 5 milioni, ha spiegato sempre il Corriere della sera), e i costi vivi di ogni anno. Questi ultimi girano attorno ai 12 milioni di euro. I ricavi, ritengo e spero che possano raggiungere il doppio. Meglio ancora se vanno ancora oltre: potremmo segnare un record quest’anno».