Chi è Giorgio Locatelli, il nuovo giudice di MasterChef 2019

DAL LAGO MAGGIORE A LONDRA

Tra i più noti e stimati ambasciatori della cucina italiana all'estero, Locatelli (che ha un locale apprezzatissimo anche a Dubai, la Ronda Locatelli all’interno dell’hotel e resort a cinque stelle Atlantis The Palm) di strada ne ha fatta parecchia da quando spadellava nella cucina del ristorante degli zii, tipica osteria a 50 chilometri dal Lago Maggiore a pochi passi da dove è nato, 55 anni fa, a Corgeno di Vergiate, in provincia di Varese. «Per me è un grande onore essere stato scelto per far parte di un programma di così grande impatto come MasterChef Italia», ha detto Locatelli. «Ho trascorso tre quarti della mia carriera all’estero e ho sempre pensato che sarei stato considerato solo per il mio lavoro fuori dai confini italiani: uno chef d’oltralpe. E poi sono felice perché so che mia mamma sarà contentissima di sapere che sono un MasterChef e che potrà guardarmi in televisione».