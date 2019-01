L'opera torna a Varese con il Don Giovanni

Dopo 70 anni di assenza, l'opera lirica torna a Varese al Teatro Openjobmetis il 10 marzo con il Don Giovanni di Mozart. Lo spettacolo sarà a “chilometro zero”, con una produzione tutta del territorio a partire dalla regista Serena Nardi. Oltre la regia, anche il coro e l'orchestra sono in gran parte provenienti dalla città di Varese. Un modo sostenibile produttivamente per riportare la lirica in città e mettere a punto un'offerta teatrale sostenuta dal sindaco di Varese Davide Galimberti. A firmarla sono Red Carpet Teatro e Giorni Dispari Teatro e con la collaborazione attiva del Teatro Openjobmetis, con il patrocinio del Comune di Varese e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

IL PASSATO LIRICO DI VARESE

«La nostra città ha un passato lirico importante», ha spiegato la regista, «nell’800 era una delle realtà nazionali più attive. Qui Verdi e Puccini testavano le loro opere prima di andare in scena alla Scala. Dall’abbattimento nel 1953 dello storico teatro cittadino c’è stato però un lento e continuo impoverimento dell’offerta, speriamo che il nostro Don Giovanni sia un primo passo verso il ritorno di Varese nelle tappe dei circuiti lirici più importanti d’Italia, in fondo ci sono già tutte le altre province lombarde».

L'IMPORTANZA DELL'ORGANIZZAZIONE IN LOCO

«Il Comune nell’ultimo anno ha ovviamente sostenuto eventi culturali», ha dichiarato il sindaco durante la presentazione, «diventa però importante organizzarli in loco perché, per quanto non si voglia rifiutare l’acquisto di “prodotti finiti”, le risorse da investire sono sempre meno. È quindi un elemento da sottolineare quest’inversione di tendenza, con la ricerca di autoprodurre l’offerta culturale. Una politica di piccoli passi sempre più necessaria».