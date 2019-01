Quali sono i duetti del Festival di Sanremo 2019

Come in molte altre edizioni del Festival di Sanremo anche nel 2019 una delle cinque serate di cui si compone la manifestazione sarà dedicata ai duetti. Nella serata di venerdì 8 febbraio, la quarta della kermesse sanremese presentata da Claudio Baglioni, i 24 interpreti in gara canteranno la propria canzone in una versione ‘rivisitata’ per l’occasione in compagnia di un ospite.

MANUEL AGNELLI CON DANIELE SILVESTRI

Durante la presentazione dei brani, sono stati annunciati i primi duetti di Sanremo 2019. Neri Marcorè sarà con Nek, Fabrizio Moro canterà con Ultimo, Brunori Sas è stato invitato dagli Zen Circus, Ermal Meta da Simone Cristicchi (ricambiando il favore dell'anno scorso). Bungaro e l'etoile Eleonora Abbagnato impreziosiranno l'esibizione di Francesco Renga, Manuel Agnelli quella di Daniele Silvestri. Le altre accoppiate: Rocco Hunt con i Boomdabash, Syria con Anna Tatangelo, Guè Pequeno con Mahmood, Beppe Fiorello con Paola Turci, Irene Grandi con Loredana Bertè, Paolo Jannacci con Enrico Nigiotti.

Ecco le prime 12 coppie:

Nek con Neri Marcorè

Ultimo con Fabrizio Moro

Zen Circus con Brunori Sas

Simone Cristicchi con Ermal Meta

Francesco Renga con Bungaro e Eleonora Abbagnato

Daniele Silvestri con Manuel Agnelli

Boomdabash con Rocco Hunt

Anna Tatangelo con Syria

Mahmood con Guè Pequeno

Paola Turci con Beppe Fiorello

Loredana Berté con Irene Grandi

Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci