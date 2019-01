Le pagelle della prima puntata di Masterchef 2019

ANTONINO CANNAVACCIUOLO: 7. Severo, ma giusto. Ci sembra leggermente sottotono. I suoi interventi non sono frequenti, ma hanno senso. Pare essere il più sensibile dei giudici al tema materia prima e spesa, che in cucina deve essere prioritario. Focalizza l'attenzione su alcuni aspetti comici, che passerebbero inosservati, come l'orologio organizzativo di Lorenzo (concorrente eliminato). Non siamo d'accordo però con il suo no a Verando.



GIORGIO LOCATELLI: 6 ½. Nonostante sia una new entry, sembra essere già a suo agio con i tempi dei colleghi e del programma. Non dice cose sbagliate e condividiamo spesso i suoi giudizi, ma ci annoia la retorica di alcune frasi fatte e una voce troppo impostata. Abbiamo apprezzato molto due sue uscite, una in merito allo spreco e l'altra in cui fa notare a Bastianich quanto sia poco realistico il paragone tra i suoi figli e il pescatore di laguna: «Lui non fa la vita dei tuoi figli».

JOE BASTIANICH: 6 ½. Sa sdrammatizzare e sa come incoraggiare i concorrenti. È il più simpatico dei giudici, ma non riusciamo a capire alcuni suoi giudizi, come il sì deciso a Caterina e l'apprezzamento del risotto con pesca e Daiquiri di Giuseppe (concorrente poi eliminato), che all'aspetto non ci convince per niente.



BRUNO BARBIERI: 6. Barbieri è ormai un pilastro di Masterchef, i suoi giudizi sono precisi, ma non ci spieghiamo questa ossessione morbosa per la besciamella. Ancor meno il bisogno di ribadire continuamente che a lui bisogna rivolgersi con «Sì, chef!». Ci sta simpatico, ma sembra un po' troppo dentro al personaggio.