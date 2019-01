Cosa sapere della cerimonia per Matera capitale europea della Cultura

PROIETTI: «CON MATERA HO UN LEGAME PERSONALE»

«Con Matera», ha detto Proietti durante le prove di venerdì, «ho un legame personale. Nel primissimo spettacolo che ho fatto, 50 anni fa, quando Matera non aveva ancora vissuto la rinascita di oggi, c'erano un paio di pezzi fatti con Maria Monti. Versi da È fatto giorno di Rocco Scotellaro, un poeta un po' dimenticato, che io cantavo e che ricanterò». La Rai trasforma Matera in un set televisivo da una location inedita. Un evento di arte, musica e spettacolo che vede impegnati oltre a Proietti, Rocco Papaleo e Stefano Bollani, anche la cantante inglese Skin in un medley dei suoi brani più famosi e Arturo Brachetti che userà la sabbia come pennello.

UN EVENTO DEDICATO ALLA CULTURA ITALIANA E NON SOLO

«La mia scelta di condurre un programma non mio come quello di sabato è un omaggio alla città che ha ispirato il mio inizio», ha raccontato Proietti che porterà, oltre a Scotellaro, la cultura italiana e non solo, da Shakespeare alla Divina Commedia in diversi dialetti, su un palco magico. «Per me la cultura non è né bassa né alta, non ho mai amato la contrapposizione. L'importante è che non sia noiosa». «La grande presenza di Proietti è di per se già un contenuto fondante per il mattatore che lui è a livello televisivo, cinematografico. Proietti ha un legame speciale con Matera ed è un'immagine di RaiUno fortissima», ha sottolineato la De Santis. «C'è nel mio progetto generale, nella mia prospettiva, quello di rafforzare e riaccendere la rete sull'informazione e sulla cultura. C'è un rapporto speciale tra Matera e RaiUno. A fine anno abbiamo avuto un risultato speciale, abbiamo doppiato la concorrenza» ha poi aggiunto facendo riferimento ai grandi ascolti (36% di share) realizzati nel Capodanno 2018 su RaiUno da Matera.

LA FONDAZIONE HA INVESTITO 48 MILIONI DI EURO

«Siamo nella fase pre esplosiva. Si apre questo palcoscenico fantastico», ha sottolineato il presidente della Fondazione Matera Capitale della Cultura europea, Salvatore Adduce e poi ha spiegato: «La Fondazione per il programma 2019 ha investito 48 milioni di euro che ci siamo procurati, lacrime e sangue». La Rai è presente a Matera con molte altre iniziative: sabato su RadioTre alle 15 la diretta con Marino Sinibaldi, su RadioUno uno speciale dalle 10.30 alle 12. E Rai Cultura sta realizzando 12 puntate che andranno in onda dal 3 febbraio su Rai Storia.