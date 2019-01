La storia di successo dei Pinguini Tattici Nucleari

IL CONFRONTO CON LE «POTENZE INTERGALATTICHE»

Un giro di boa, quello dei Pinguini Tattici Nucleari, che non sembra, però, aver modificato il loro spirito. «Ci hanno sempre identificato come band indie, che produceva musica con etichette indipendenti, libera dai circuiti delle grandi major e, in effetti, qualche critica c’è stata», dice il tastierista, «ma, a dire la verità, pensavo peggio. Del resto, non siamo la prima band del mondo autoprodotto che si confronta con i grandi gruppi discografici. Continueremo imperterriti a portare avanti il nostro immaginario di under 30 e le tematiche a noi più care: in primis, quelle del fallimento e della sconfitta, ovviamente non riconducibili a pesanti forme di disagio o emarginazione, bensì alla certezza di sentirsi, sempre più spesso, inadeguati. Soprattutto per noi che, venendo da una piccola città del nord Italia, ci troviamo a far fronte ad un mondo in continuo cambiamento. Sony è un passaggio importante per la nostra carriera, ma, come già scritto su Facebook: prima eravamo una nave pirata, ora siamo una nave corsara al soldo di una potenza intergalattica. Quello che posso assicurare è che l’equipaggio è ancora quello e che non perderemo la voglia di andare all’arrembaggio con la stessa attitudine battagliera di sempre».