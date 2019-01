A Sanremo pace fatta tra Salvini e Baglioni

FIORELLO DIFENDE BAGLIONI SUI COMPENSI

Ma quella sui migranti non è stata l'unica polemica ad avere infiammato gli animi. Come ogni anno, hanno fatto discutere le indiscrezioni sui compensi del cast. Cifre poi smentite da Viale Mazzini. A prendere le difese di Baglioni è intervenuto, il 18 gennaio, lo showman Fiorello in una storia pubblicata su Instagram. «Perché i giornali e la gente si indignano con i conduttori del Festival di Sanremo Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele per i compensi? E perché non ci si indigna allo stesso modo verso i delinquenti che rapinano, per quelli che non pagano le tasse (e quindi rubano soldi ai contribuenti) o per i politici che mangiano con le mazzette sulle opere pubbliche?». Fiorello ha tirato in ballo anche il calcio: «Non voglio dire Cristiano Ronaldo, ma perché non leggo articoli del tipo 'ecco il compenso su Zappacosta'?». Parlando a nome dei personaggi di spettacolo, ha spiegato: «A quelli che si indignano, vorrei dire che Baglioni ha una carriera di anni e anni. Tutti i personaggi partono da zero e poi alcuni ce la fanno. Io sono riuscito da solo... Parlo perché c'è stato un momento della mia vita in cui non guadagnavo niente. Ora sì, pago le tasse e mi dovrei vergognare?». C'è una legge di mercato, ha sottolineato il mattatore, «per la quale, se Baglioni porta tantissimi soldi alla Rai, come ha già dimostrato l'anno scorso, guadagna questo».