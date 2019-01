Celentano si reinventa Adrian

Il buono da una parte, il male dall'altra, il mondo spaccato in due come una mela, i valori eterni, anche se, all'occorrenza, le carte si possono rimescolare. Ma non è questo il senso dell'operazione Adrian, non sta qui la sua importanza. Piuttosto, Celentano, arrivato ben oltre l'età dei molleggi e delle saggezze, può permettersi una invenzione scenica sorprendente – e gliene va dato atto. Raffigurarsi come un cartone animato, come un eroe dei fumetti ha in sé una sorta di presunzione anche tenera ma non per questo meno perentoria, meno assoluta. E meno naif di quanto potrebbe sembrare: Celentano sarà anche il re degli ignoranti ma è pure uno che conosce bene la lezione americana sulla serialità della cultura pop, una produzione su larga scala partita negli Anni 30 e giunta fino a noi riuscendo a riplasmare la sensibilità ludica occidentale.