Trailer e recensione del film "Mia e il leone bianco"

1. L'INCONTRO CON KEVIN RICHARDSON

Nel 2012 il regista Gilles de Maistre ha contattato Kevin Richardson, zoologo esperto di leoni, per realizzare un documentario sul suo lavoro. Da quell'incontro i due hanno deciso di sviluppare una sceneggiatura.

2. UN RAPPORTO TRA CUCCIOLI

Per rappresentare nel modo più realistico il rapporto tra Mia e Charlie la squadra ha lavorato con il leone fin da cucciolo facendogli "adottare" la ragazzina. Per questo è stato necessario trovare interpreti con i genitori disposti a fare loro vivere un'esperienza unica della durata di tre anni.

3. RISPETTO E SICUREZZA

Richardson ha supervisionato in prima persona tutte le fasi della realizzazione del film, con particolare attenzione alle interazioni tra bambini e leoni per assicurarsi che ogni scena venisse girata nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e degli animali coinvolti nella realizzazione del film.

4. IL DESTINO DEL BRANCO

Il branco di sei leoni - composto da Thor-Charlie, un altro leone maschio e quattro leonesse - è cresciuto per tre anni seguito dalle telecamere. Ora gli esemplari vivono ancora insieme nella riserva di Richardson grazie a un fondo creato dal team che ha lavorato alla realizzazione del lungometraggio.

5. I DOCUMENTARI DEDICATI AI PETITS PRINCES

Prima di Mia e il leone bianco, de Maistre ha girato una serie di documentari dedicati al rapporto tra bambini e animali selvatici intitolata Les Petits Princes, realizzato per France Télévision. Decisivo, come ricordato, l'incontro con Richardson per il documentario L'uomo che sussurrava ai leoni.