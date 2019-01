Gli album dei cantanti in gara a Sanremo 2019

Tradizionalmete Sanremo è il trampolino perfetto per il lancio di nuovi album degli artisti in gara al Festival e questa 69esima edizione della kermesse canora non fa certo eccezione. Tante le uscite già in agenda già a febbraio, per sfruttare appieno l'onda lunga del Festival quando i brani cantati sul palco dell'Ariston entreranno nelle orecchie a milioni di spettatori della Rai, ma anche quelle già programmate prima dell'estate. Tra edizioni speciali di dischi appena usciti arricchite con la canzone presentata al Festival, raccolte nuove di zecca contenenti l'immancabile brano in gara, e singoli solo in versione digitale dei pezzi presentati alla manifestazione. Ecco la guida completa.

NEGRITA

I Negrita saranno in gara al Festival con I Ragazzi stanno bene, brano scritto e composto dalla band e prodotto da Fabrizio Barbacci. Il brano farà parte della raccolta omonima I ragazzi stanno bene 1994-2019 in uscita il prossimo 8 febbraio. L’album celebra i 25 anni di carriera della band: composto da 33 brani che ripercorrono l’emozionante storia del gruppo toscana più tre inediti, I Ragazzi stanno bene, Andalusia e Adesso basta.

ENRICO NIGIOTTI

Nonno Hollywood, il brano con cui Enrico Nigiotti è in gara all'Ariston è stato scritto da lui stesso e prodotto da Fabrizio Ferraguzzo è sarà incluso in Cenerentola e altre storie... , il nuovo disco in uscita il 15 febbraio in edizione speciale. Oltre al brano sanremese l'album contiene anche un inedito dal titolo La ragazza che raccoglieva il vento, dedicata alla celebre poetessa e scrittrice Alda Merini.

ANNA TATANGELO

Il brano di Anna Tatangelo, Le nostre anime di notte, sarà incluso nel nuovo album, intitolato La fortuna sia con me in uscita l’8 febbraio.

EINAR

Il brano di Einar, Parole Nuove, darà il titolo nell’omonimo album in uscita il 15 febbraio con Sony.

EX OTAGO

l brano sanremese degli Ex Otago, Solo una canzone, sarà incluso nel loro sesto album, Corochinato, in uscita l’8 marzo. Corochinato è un liquore tipico genovese poco conosciuto. «L'aperitivo del dopolavoro, delle persone comuni, parla del nostro fare musica semplice, per tutti, parla della gente come noi che viene dalla periferia», ha spiegato la band.

MOTTA

Dov'è l’Italia, che Motta presenta al Festival, è previsto solo come singolo digitale. Il disco Vivere o Morire, uscito nel 2018 e vincitore del premio Tenco, non dovrebbe essere ristampato.

FEDERICO CARTA

Il brano di Federica Carta e Shade, Senza farlo apposta, è una delle tracce del nuovo Ep. Ce ne saranno sette, di cui quattro inedite, nel nuovo lavoro che anticipa l’album in uscita dopo l’estate.

LIVIO CORI

Il brano di Livio Cori e Nino D’Angelo, Un’altra luce, è presente nell'album d'esordio del rapper napoletano Montecalvario – Core Senza Paura in uscita l’8 febbraio con etichetta Sugar.