Di Adrian si salvano solo i disegni di Manara

Dieci anni per concepire questo pippone senza tempo, nel senso che il tempo si annulla, non passa mai? Cinque anni per allestirlo? Attenzione, stiamo ancora «aspettando Adrian»: e quando arriva Adrian? Non si sa, intanto beccatevi le invettive di riscaldamento: sui giornalisti felloni e cialtroni (salvo quando servono come postini per lettere apocalittiche), sul modernismo coi suoi telefoni, le sue truffe, le famiglie criminali che covano «il 70% degli omicidi»... Finché, 45 minuti dopo l'inizio, l'epifania, scontatamente annunciata da tuoni e fulmini. Dopodiché il ritmo, si fa per dire, rallenta ancor più: così come a Roma non c'è più asfalto, solo buche, al Camploy non c'è più dialogo, solo pause. Celentano, in sospensione, butta giù un bicchier d'acqua, che fa sempre bene, e scompare.