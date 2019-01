In Italia il capolavoro ritrovato del Cristo portacroce di Vasari

Un capolavoro ritenuto perso per sempre e ritrovato all'improvviso: un dipinto di Giorgio Vasari realizzato nel periodo in cui il pittore e soprattutto critico e biografo di pittori era a Roma a lavorare per il Papa Giulio III è finalmente visibile in Italia fino al prossimo 30 giugno. Il Cristo portacroce realizzato da Vasari nel 1553 per il banchiere mecenate Bindo Altoviti e originariamente diventato proprietà dei Savoia nel 1600, può essere finalmente ammirato alla Galleria Corsini di Roma, dopo essere stato per anni all'estero in collezioni private. Secondo quanto riporta la Nazione facendo riferimento ai documenti che sono stati associati alla tela, il quadro arrivò a Torino nel 1612 prima di perdersi chissà dove nei meandri della storia e venire infine ritrovato. E la storia della sua riscoperta è affascinante tanto quanto il quadro stesso. Il dipinto è stato infatti riconosciuto tramite la dettagliata descrizione riportata dallo stesso Vasari nell'opera manoscritta Ricordanze dallo specialista dell'artista Carlo Falciani. «Ricordo», scriveva infatti Vasari, «come a dì XX di maggio 1553 Messer Bindo Altoviti ebbe un quadro di braccia uno e mezzo dentro vi una figura dal mezzo in su grande, un Cristo che portava la croce che valeva scudi quindici d’oro». Grazie a queste brevi frasi e in particolare alle misure che distinguono questo Cristo portacroce dagli altri dipinti dallo scrittore delle Vite, Falciani ha riconosciuto il quadro da una fotografia di una tela battuta a un'asta nel Connecticut, negli Stati Uniti. L'altra caratteristica che ha portato l'esperto a riconoscere la "firma " del pittore è l'inclinazione verso sinistra di questo Gesù che torna in molte scene ritratte da Vasari e che è stata individuata come una dei tratti caratteristici delle sue composizioni.