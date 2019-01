Le pagelle della seconda puntata di Masterchef 2019

ANTONINO CANNAVACCIUOLO: 6 e ½. Lo chef napoletano non ci delude nemmeno in questa seconda puntata, ma avremmo voluto più verve da parte sua. Condividiamo il suo commento sulla frittura: se non è croccante (e calda, aggiungiamo noi), non ha senso. Siamo dalla sua parte anche per il risotto nel piatto piano. E sì, anche per noi il basilico nella parmigiana ci deve proprio sguazzare, la mozzarella deve essere asciutta e la salsa di pomodoro tirata. Altro requisito fondamentale: per noi la parmigiana deve fare la crosta.



GIORGIO LOCATELLI: 7 e ½. Conquista il titolo di migliore giudice della serata. Con il commento relativo al problema plastica sui fondali marini dimostra di essere molto sensibile al tema ecologico, che ha tirato fuori anche nella prima puntata. Appoggiamo la sua battaglia contro la piaga delle insalatone, ma non condividiamo il troppo inflazionato termine “gourmet”. E apprezziamo la sua simpatia nei confronti di Maurizio (concorrente eliminato).

JOE BASTIANICH: 6 e ½. Rimane stazionario sulla posizione della scorsa puntata. Continuiamo a ridere per le sua battute, ma ci sentiamo lontano da alcuni suoi giudizi. Apprezziamo l'incoraggiamento a rischiare, ma non capiamo perché l'audacia sia casualmente sempre associata a una mentalità americana, aperta e brillante, che si contrappone al provincialismo italiano.



BRUNO BARBIERI: 7. Ci sembra il più preciso nel giudizio tecnico sul piatto. Le azzecca tutte: anche prima di assaggiare la preparazione, si rende conto delle sfumature. In questa puntata apprezziamo la precisione nelle dimensioni dei passatelli e nell'esame della besciamella. Oltre alla menzione dello chef israeliano Ottolenghi.