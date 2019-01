Qual è il regolamento del Festival di Sanremo 2019

COME FUNZIONANO LE VOTAZIONI

Leggendo direttamente sul sito della Rai si scopre che i sistemi di votazione sono quattro: il Televoto, la giuria Demoscopica, la giuria della Sala Stampa e la giuria degli Esperti un mix che serata dopo serata porterà a definire le graduatorie che determineranno il vincitore finale della gara.

IL VOTO NELLA PRIMA SERATA: La prima sera vedrà l'esibizione completa di tutti e 24 gli artisti. Saranno chiamati a votare il pubblico, la giuria Demoscopica e la Sala Stampa. Non tutti i voti però avranno lo stesso peso, il televoto conterà per il 40%, mentre Demoscopica e Sala Stampa conteranno il 30%.

La prima sera vedrà l'esibizione completa di tutti e 24 gli artisti. Saranno chiamati a votare il pubblico, la giuria Demoscopica e la Sala Stampa. Non tutti i voti però avranno lo stesso peso, il televoto conterà per il 40%, mentre Demoscopica e Sala Stampa conteranno il 30%. IL VOTO NELLA SECONDA SERATA: La seconda sera i cantanti in gara saranno solo 12, ma il meccanismo di voto sarà lo stesso: Televoto 40%, giuria Demoscopica e Sala Stampa 30%

La seconda sera i cantanti in gara saranno solo 12, ma il meccanismo di voto sarà lo stesso: Televoto 40%, giuria Demoscopica e Sala Stampa 30% IL VOTO NELLA TERZA SERATA: Come per la seconda, nella terza si esibiranno gli altri 12 concorrenti, con la graduatoria finale stabilita con le stesse modalità di voto: Televoto 40%, giuria Demoscopica e Sala Stampa 30%. Al termine del terzo giorno si completerà la classifica delle 24 canzoni in gara con la medie dei voti ottenuti nelle serate precedenti.

Come per la seconda, nella terza si esibiranno gli altri 12 concorrenti, con la graduatoria finale stabilita con le stesse modalità di voto: Televoto 40%, giuria Demoscopica e Sala Stampa 30%. Al termine del terzo giorno si completerà la classifica delle 24 canzoni in gara con la medie dei voti ottenuti nelle serate precedenti. IL VOTO NELLA QUARTA SERATA: A partire dalla quarta serata le modalità cambieranno ancora, sparirà la giuria demoscopica e al suo posto compariranno gli esperti. Le canzoni, compresa la versione con l'artista ospite, verranno votate da Televoto (peso 50%), Sala Stampa (30%) e giuria degli esperti (20%).

A partire dalla quarta serata le modalità cambieranno ancora, sparirà la giuria demoscopica e al suo posto compariranno gli esperti. Le canzoni, compresa la versione con l'artista ospite, verranno votate da Televoto (peso 50%), Sala Stampa (30%) e giuria degli esperti (20%). IL VOTO NELLA QUINTA E ULTIMA SERATA: Il sistema di voto sarà uguale alla serata precedente, con Televoto (peso 50%), Sala Stampa (30%) e giuria degli esperti (20%). Al termine verrà stilata una classifica definitiva con una media dei voti delle serate precedenti, i primi tre dell'ultima graduatoria verranno poi rivotati con le stesse percentuali di peso e le stesse giurie.

QUALI SONO I REQUISITI DI CANZONI E ARTISTI

Come da tradizione potranno partecipare al festival della canzone italiana sia artisti singoli che gruppi. Ai big, già selezionati nel corso dell'anno, si sono aggiunti i due vincitori del Sanremo giovani. Per quanto riguarda invece le canzoni i requisiti devono essere almeno quattro: il testo deve essere in lingua italiana, seppur con la possibilità di introdurre espressioni dialettali; e le canzoni devono essere nuove, cioè che non è mai stata ascoltata dal pubblico; non deve avere una durata superiore ai quattro minuti; dovranno rispettare le normative in materia di diritti, rispettando il regolamento del Festival.