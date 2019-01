Trailer e recensione del film Creed II

3. LA RICERCA DI DRAGO JR

Il regista ha spiegato di aver prestato particolare attenzione al feeling tra Florian Munteanu e Dolph Lundgren. Questo perché i due Drago non hanno moltissime battute e dovevano far intuire agli spettatori il tipo di rapporto esistente tra loro soprattutto con espressioni e gesti. Il legame tra padre e figlio, nella mente del filmmaker, è simile a quello di un pitbull che segue sempre il padrone mantenendosi a distanza. Stallone ha inoltre raccontato che ai provini Munteanu lo ha convinto subito: aveva l'ambiguità e l'espressione giuste per interpretare l'avversario di Creed.

4. IL TOCCO DI STALLONE

Sylvester Stallone, oltre a sviluppare la sceneggiatura, ha contribuito in modo attivo alla realizzazione delle scene in cui Adonis e Viktor si affrontano sul ring, dando consigli preziosi sulle posizioni e i movimente della telecamera.

5. LA PREPARAZIONE FISICA DI JORDAN

L'interprete di Rocky ha rivelato che Michael B. Jordan, rispetto al primo film, doveva allenarsi di più perché il suo fisico sarebbe stato messo a confronto con quello di Florian, un pugile professionista. La giovane star ha quindi dovuto affidarsi al personal trainer Corey Calliet e ha seguito una dieta molto precisa per sfruttare al meglio il lavoro compiuto in palestra. Stallone, che lo aveva aiutato a prepararsi in vista delle riprese di Creed, ha raccontato che quando l'ha visto pronto per girare il sequel è rimasto davvero sorpreso e colpito dall'incredibile trasformazione.