Giorno della memoria: la storia di Aldo Finzi

UNA RIVINCITA SU CHI TENTÒ DI SOFFOCARE LA SUA FIGURA

Il primo dicembre 2012, per la prima volta, viene eseguita al Teatro Gaetano Donizzetti di Bergamo, l’opera La serenata al vento. Due anni fa, a dicembre, il primo concerto alla Carnegie Hall di New York, seguito da quello dello scorso novembre, al quale partecipò come guest star anche Plácido Domingo. «Dopo la prima mondiale a Bergamo, ricevetti una telefonata dal tecnico del suono di Ricordi», racconta Finzi, «che mi confidò come i duetti d’amore de La serenata eguagliassero, in bellezza, le più famose opere pucciniane. I concerti negli Stati Uniti hanno raccolto grandi standing ovation. Ma non è tutto. L’anno scorso, la rivista America Oggi ha riportato in copertina la foto di mio nonno con la didascalia Lo Strauss italiano, mentre, quest’anno, la stagione della Verdi è stata inaugurata proprio con un suo poema sinfonico. Le sue composizioni, ormai, viaggiano dall’Europa al continente americano, fino all’Asia: una bella rivincita a scapito chi nel ’38 ha voluto soffocare, da un punto di vista umano e artistico, la sua figura, condannandola al dimenticatoio».

UNA LEZIONE CONTRO L'AUTORITARISMO E LA VIOLENZA DI RITORNO

Oggi, l’associazione Accademia Finzi, che ha sede presso il teatro Il Maggiore di Verbania, si impegna, sotto l’egida della società Ace e dell’agenzia Wec, a far conoscere la figura e la musica del grande compositore negli istituti musicali d’Italia e del mondo. «Le musiche del nonno incominciano a diffondersi nelle scuole», conclude Finzi, «è quel che mancava. E questo dimostra come la musica sia invincibile: nemmeno le leggi razziali e 80 anni di oblio hanno cancellato le composizioni di mio nonno e, quindi, la sua memoria. La bellezza, alla fine, ha vinto sull’odio. Una lezione che rischiara i tempi incerti che stiamo vivendo, in cui certe forme di autoritarismo e violenza pare stiano ritornando».