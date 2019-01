Paranoia Airlines di Fedez è un album di rara insignificanza

Fedez, il dinosauro, scende da un aereo con la carlinga battezzata dal nuovo parto, Paranoia Airlines, che colpo di originalità, ma soprattutto che prova di modestia per uno che si pone come insicuro, esitante. E il nuovo parto da dare in pasto stavolta non è un figlio ma un album da presentare all'aeroporto di Linate: non saranno i tirannosauri Rolling Stones, che 15 anni calavano da una mongolfiera, ma è per ribadire uno status che, nella trap e nel rap di consumo, è sempre più messo in dubbio dai nuovi ragazzi. È questo un tempo frettoloso, Kronos non è mai stato tanto ingordo di figli da divorare e a 30 anni ancora da compiere un rapper che non è un rapper, che ha sempre faticato ad accreditarsi in quanto tale, si vede morso alle caviglie: non è mai stato tanto chiaro come a X Factor.