Il motivo del successo dell'uovo in cucina

SUA MAESTÀ L'UOVO DI QUAGLIA

Il secondo uovo più utilizzato nella cucina italiana, dopo quello di gallina, è l’uovo di quaglia. I piatti con uova di altri volatili esistono, ma sono più rari. La fetta di cotechino con uovo di quaglia fritto e impanato è un piatto molto frequente al Caffè La Crepa, così come il risotto con luartis (germogli di luppolo selvatico) con uovo crudo di quaglia, che si rassoda con il calore del riso. «Le uova di quaglia le usiamo tantissimo perché sono più piccole, hanno meno colesterolo e sono più salutari», spiega Franco Malinverno. Anche Marco Tronconi, chef de La Cucina dei Frigoriferi Milanesi, lo utilizza molto: uno dei suoi cavalli di battaglia è la tartare di manzo con sopra l’uovo di quaglia crudo. Marco Recami, chef e consulente di molti ristoranti, è l’inventore della ricetta “uovo di oca o anatra rovesciato con tuorlo farcito al tartufo bianco e albume al caviale Asetra, crema di taleggio e asparagi verdi al limone candito”. Dopo averla realizzata per tanti anni in un ristorante che oggi non esiste più, la sta proponendo al Cordiale di Orzinuovi. «Lo hai mai assaggiato?», chiede Marco. «È una cosa totalmente diversa dall'uovo di gallina. Ha una consistenza fantastica, sembra pastorizzato ed è decisamente più cremoso, forse perché oltre a essere più gustoso, è anche più grasso».

GLI ACCOSTAMENTI: TÈ NERO, FONDUTA E TARTUFO

Alla Dispensa Pani e Vini, in Franciacorta, lo chef Marco Acquaroli invece ha fatto delle prove con l'uovo di struzzo che, oltre a essere grande come almeno 30 uova di gallina, è più duro, ma anche più leggero e digeribile. «Avevo iniziato a usarlo perché a un certo punto in zona si era creato un allevamento di struzzi, che poi non è andato più avanti», racconta. «Ho dovuto bucare il guscio con un trapano e estrarre il tuorlo. Lo abbiamo provato con la frittata e con altri piatti. È troppo complicato da gestire perché non è porzionabile, forse giusto per la pasta». Aquaroli non usa più l'uovo di struzzo, ma nel suo menù non mancano le uova di quaglia, cotti a bassa temperatura in una duplice veste: con tè nero, e con fonduta di formaggio e tartufo bianco.