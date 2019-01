Perché Creed 2 è un film diverso, irrisolto e lacerante

Ma la crudeltà, la spietatezza, quella non si impara. Ci devi nascere. Oppure, devi imparare a superare anche quella. Perfino quella. E allora ci vuole Rocky. Film sui limiti umani, fisici, psichici. Ma più profondo, più abissale dei precedenti, eccetto il primo che un'elegia sui perdenti. Qui c'è una violenza più estrema, una sofferenza più estrema, ci sono corpi che soffrono come animali, animali che pensano e si tormentano. E menti, anime che soffrono di un dolore fisico, animato. Un film tutto così, di gente che sta male e non sa spiegarlo, non riesce a parlarsi, spreme parole che su ciascuno scivolano come su lastre di vetro che si specchiano, le une nelle altre, ma non si toccano. Quasi mai. Film strano, diverso, irrisolto, lacerante, gonfio di pause, di silenzi che comunque servono, che dicono più delle parole. «Spezzalo» ripete Ivan a Viktor. Ma è inutile, sono già tutti spezzati. Sono soli. Alla fine ci sarà un epilogo e ci sarà una morale: «Per cosa si combatte veramente?», ma il carico di angoscia e di disagio è tale che si esce dal cinema feriti, oppressi da una stanchezza, un senso di inutilità, di ineluttabilità, un ghigno di ferita da dove non si esce, non si guarisce.