Le pagelle dei testi in gara a Sanremo 2019

L'AMORE È UNA DITTATURA (Zen Circus): 6 ½. Altro caso di antifestivalieri normalizzati che portano un pezzo dal sapore rabbioso. E non possono tradirsi al punto da rinunciare all'allusione sociopolitica, dove il senso dell'amore viene stravolto in immagini apocalittiche. Si coglie un cadenzato molto spinto, funzionale a una musica ritmata assai; e il testo è verbosissimo. Però si sente anche una costruzione, un pensiero, lo sforzo di evitare le sirene del già detto.

I TUOI PARTICOLARI (Ultimo): 5-. Avendo vinto l'anno scorso tra gli esordienti, quest'anno entra da papa tra i big: non si capisce bene perché, forse perché ha due dischi nei primi posti in classifica, ma allora è solo questione di mercato, di soldi. Poi magari uscirà cardinale: per intanto, questi versi non sembrano davvero niente di che: e non è certo «Dio a dover inventare nuove parole», sei tu. Disagio da amore derelitto, e lo spacciano per sconvolgente novità. Possiamo non bercela, almeno?

Due parole in chiusura. Livello medio davvero povero, addirittura preoccupante. D'accordo, Sanremo non è tutta la musica italiana, ma non è neppure vero che sia un pianeta a se stante: al contrario, è ormai un calderone onnicomprensivo, dove tutti i generi e tutti i segmenti, dal pop mainstream all'indie, confluiscono. E il livello, dei testi in questo caso, è tragico: sarà che ormai le canzoni vengono assemblate a chili, e non si guarda per il sottile, sarà che di poeti, diceva Moravia, ne nascono due in un secolo, e di parolieri pure: però nel rinascimento della musica avevamo gente come Bigazzi, Mogol, Franca Evangelisti, avevamo versi entrati di diritto nell'antologia della poesia in musica. Adesso abbiamo Federica Abbate e i suoi derivati, e, francamente, come titolerebbe qualcuno, c'è poco da stare allegri.