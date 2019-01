Giorgio Simonelli analizza la trasformazione de Le Iene

Insisto: continuiamo a chiamarlo giornalismo?

È la logica del contenitore, perversa logica per cui tutto sta nel calderone e i confini tra generi crollano. Le storie come messinscena, una intervista tra due numeri di varietà.

Gli inviati delle Iene possono ancora essere definiti "giornalisti"?

Qui c'è un problema di legittimità: accade sempre più spesso che risalti come giornalista chi non ha titolo e invece si prende spazi in modo discutibile: si finisce per parlare più di questo, della polemica cercata, che dell'informazione in sé.

Dall'Ordine dicono che «non hanno gli strumenti» per intervenire.

Eh sì, perché la personalizzazione, sempre più spinta, finisce con l'attirare sul sedicente giornalista, che accende un determinato fatto, l'attenzione che si dovrebbe al fatto in sé. Per cui, paradossalmente, è più giornalista chi formalmente non lo è, di uno che lo è a tutti gli effetti.

In altre parole dobbiamo tutti adeguarci per poterci ancora chiamare informazione?

Temo che la tendenza sia difficile da contrastare; per fortuna il buon giornalismo si è ritagliato i suoi spazi. Nuovi spazi. Non fanno gli ascolti delle Iene o di Barbara d'Urso ma quelli dei vari Riccardo Iacona, Duilio Giammaria e altri restano spazi importanti. Perché riportano a una concezione corretta di cosa si intende con “approfondimento”: una volta era il caos, la baraonda, il mercato delle voci, adesso si è capito, si è ricordato che è altro: che costa mal di testa.