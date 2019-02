Le pagelle della terza puntata di Masterchef 2019

LA PROVA ESTERNA

La prossima sfida è all'esterno della trasmissione: i concorrenti, divisi in due squadre (blu e rossa) sono all'aeroporto militare di Pisa e devono cucinare per i 100 aviatori della 43esima brigata aerea. Bastianich avverte che per far funzionare un team sono necessari «ordine, organizzazione, rispetto dei ruoli, ma bisogna anche conoscere il cliente». Guido, in quanto vincitore dell'inventation test, ha dei vantaggi: sceglie il colore rosso per la sua squadra, Salvatore come suo sous chef e, come capitano del team avversario (blu), Anna, perché secondo lui ha difficoltà a gestire la brigata, affiancandole Caterina, nella speranza che possano litigare. Le due squadre decidono il menù, che deve composto di un primo, un secondo e un dolce, realizzati con gli ingredienti semplici della dispensa dell'aeroporto, ma all'altezza di Masterchef. I rossi optano per: mezze maniche con ragù di pesce, spezzatino con patate e peperoni, crumble di pinoli e mandorle con crema di mascarpone. Risotto alla zucca, polpettine con caponata e cheesecake sono invece i piatti su cui puntano i blu. A giudicare le due brigate sono i 100 aviatori. I blu vincono in maniera schiacciante con 89 voti contro 11.