Parla Paola, la prima eliminata di Masterchef 8

DOMANDA. Come ci si sente a essere la prima eliminata di Masterchef?

RISPOSTA. Mi è dispiaciuto molto, non mi sentivo la più schiappa di tutti, ma l’ho accettato. La mia passione per la cucina non si ferma a un’omelette sbagliata, continuerà. Ora sono tornata a Dublino, al mio lavoro e presto ne inizierò un altro. Questa esperienza mi ha fatto capire che cucinare per me è una passione privata. Non sono la persona giusta a cucinare sotto pressione. Mi piace preparare da mangiare per i miei amici: la cucina per me è relax e lentezza, non stress e pressione.



Cosa ha imparato da questa esperienza?

Ho apprezzato molto la possibilità di lavorare con persone incredibili. Ho sempre vissuto tutto con un grande senso di incredulità. Solo una volta dentro, ti rendi conto di quanto sia ambito quel posto. Ho imparato a non dare nulla per scontato...quando cucini per i tuoi amici non rifletti su quello che fai. Ho imparato anche che l’organizzazione è fondamentale ma che bisogna anche sapersi lasciare andare. Ora devo solo mettere insieme tutti questi insegnamenti.



Il pressure test è stato molto tecnico e difficile. Come lo ha vissuto?

In cucina le cose semplici possono diventare le più difficili. Un ingrediente semplice, come l’uovo, può essere molto duro da trattare. Sono stata sfortunata con la maionese perché era l’unica montata, insieme a quella di Guido, ma per errore ho rovesciato l’aceto, rovinandola. Il mio uovo in camicia non era perfetto, ma c’era di peggio. Sull’omelette non ho scuse, riconosco che era un disastro. In ogni caso sono contenta di essere arrivata qui, ma lavorare così mi mette troppa emozione e stress, che non mi fa bene.