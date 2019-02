Cultura senza barriere: un diritto (non ancora) di tutti

Perlego non è stata ideata ad hoc per persone con disabilità ma piuttosto per gli studenti universitari. Infatti non soddisfa soltanto l'esigenza di chi ha bisogno del formato elettronico a causa di un deficit motorio ma è stata pensata tenendo in considerazione coloro che non possono permettersi di investire tutto il loro scarso patrimonio economico nell'acquisto dei libri specialistici che, come sappiamo, sono molto costosi. Come questa biblioteca universitaria online sarà un utilissimo strumento per i “normodotati” oltre che per i disabili, così lo sono tutti gli altri ausili usati per abbattere le barriere architettoniche e non, presenti nella società. Agire nell'interesse di una minoranza sociale è perseguire il bene comune, diceva qualcuno. Basta solo rendersene conto.