Chi è Andrea Appino, il cantante degli Zen Circus

Il Festival di Sanremo è in programma dal 5 al 9 febbraio: 5 serate dedicate quasi interamente alla musica. A condurre la kermesse ci sono Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Tra i cantanti, vedremo esibirsi anche gli Zen Circus, formati da ‘Ufo’, Francesco Pellegrini, Karim Qqru e Andrea Appino. Ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sul leader del gruppo.

LA BIOGRAFIA DI ANDREA APPINO

Andrea Appino è nato a Pisa il 23 dicembre 1978. Cantautore, chitarrista e produttore discografico italiano, è noto soprattutto per essere il frontman del gruppo Zen Circus. Oltre al percorso con la sua band, nel corso degli anni Appino ha scritto con Marina Rei la canzone Errore, collaborando anche con Il Teatro degli Orrori nell’album Il mondo nuovo. Nel 2012, ha pubblicato il suo primo album da solista dal titolo Il testamento. Nel 2013, pubblica il singolo Il lavoro mobilita l’uomo con tanto di videoclip. Nel 2015, pubblica il suo secondo album dal nome Grande raccordo animale che esordisce alla posizione 23 della classifica Fimi/Gfk e alla 11 della classifica generale di Itunes. In quanto agli Zen Circus, hanno collaborato con tanti artisti come Brian Ritchie, Jerry Harrison, Afterhours, Perturbazione, Ministri, Nada e tanti altri.

LA VITA PRIVATA DI ANDREA APPINO

Si sa ben poco sulla vita privata di Andrea Appino. Ma dalle informazioni che circolano, Appino non sembra né sposato né fidanzato. Lui stesso, in un’intervista passata, si era definito un libertino consapevole: «E poi son sempre stato un po’ particolare: o una mi piace proprio tanto, oppure non mi interessa. Ora invece, dopo alcune relazioni importanti e difficili devo dire che sono un libertino consapevole».