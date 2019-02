Chi sono i Boomdabash, band in gara a Sanremo 2019

Tra i vari cantanti in gara al Festival di Sanremo 2019, ci sono anche i in gara ci sono anche i Boomdabash, la band salentina composta da Payà, Biggie Bash, Blazon e Mr. Ketras. Proviamo a conoscerli meglio.

LA BIOGRAFIA DEI BOOMDABASH

Il gruppo nasce a Mesagne nel 2002, quando il deejay Blazon, i cantanti Biggie Bash e Payà, e il beatmaker abruzzese Mr.Ketra decidono di creare un sound system. Nel 2008, pubblicano il loro primo disco, intitolato Uno. Tra le numerosi partecipazioni avute, si ricordano quelle con i Sud Sound System, Dj Double S, Bobby Chin, Black Chiney e Ward 21, nel terzo album Superheroes. Nel 2014, invece, viene pubblicato il singolo L’importante, realizzato insieme agli Otto ohm, mentre sempre nello stesso anno collaborano con Fedez nel brano M.I.A. Sul palco di Sanremo 2019 canteranno Per un milione e il venerdì duetteranno con Rocco Hunt.

LA VITA PRIVATA DEI BOOMDABASH

Della vita privata dei quattro componenti dei Boomdabash si sa ancora molto poco, a parte la loro identità. Il vero nome di Biggie Bash è Angelo Rogoli, quello di Payà è Paolo Pagano, quello di Blazon è Angelo Cisternino (che l’anno scorso si è sposato con la compagna Veruska Urgese da cui ha avuto anche un figlio) e, infine, quello di Mr.Ketra è Fabio Clemente. Il più famoso tra tutti è proprio Mr.Ketra che, insieme a Takagi, ha creato brani di successo come Amore e Capoeira con Giusy Ferreri, Da Sola in the night con Elisa e Tommaso Paradiso e Voglio ballare con te con Baby K.