Chi è Boss Doms, il producer in gara a Sanremo 2019 con Achille Lauro

Tutto pronto per vivere il Festival di Sanremo 2019, che tra polemiche, colpi di scena, ospiti già annunciati e indiscrezioni varie vedrà sul palco dell'Ariston, a fianco del direttore artistico Claudio Baglioni, due personaggi indiscussi della comicità italiana: Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Per la Raffaele questo è il primo Festival come conduttrice, anche se nella scorsa edizione Baglioni la volle tra gli ospiti. Sicuramente per Claudio Bisio sarà la sua prima volta come conduttore all'evento canoro di maggior rilievo a livello nazionale. Il divertimento sarà di certo garantito, nonostante i due comici abbiano dichiarato di far divertire la platea ed il pubblico a casa, ma senza interferire con i veri protagonisti della 69esima edizione del Festival della musica italiana: gli interpreti e le loro canzoni in gara. Tra i big in gara, ci c'è Achille Lauro con il suo producer Boss Doms.

LA BIOGRAFIA DI BOSS DOMS

Boss Doms classe 1988, è un producer e dj romano. Meglio conosciuto come il "partner" artistico di Achille Lauro. Appassionato di musica da oltre 20 anni, il suo vero nome all'anagrafe è Edoardo Manozzi. La musica accompagna la sua vita dall'età di 10 anni in cui imparò da autodidatta a suonare la chitarra per poi approdare nel mondo della musica elettrica. Nella sua ventennale carriera musicale, vanta collaborazioni di vari genere come Feed Me, Zomboy, Dodge & Fuski, Doctor P, Foreign Beggars. Nel 2011 compone il brano "Dustep" con cui viene ingaggiato al suo primo liveset. Pubblica il suo primo Ep Electro/Clich Hop con il titolo Marco Bello & Fried Chicken. Produce musica dai sound molto diversi passando dall'electro house al Glich Hop, Dubstep, Trap e Drum and Bass. Il culmine del successo arriva quando inizia la sua collaborazione artistica e musicale con Achille Lauro, il rapper romano che parteciperà a Sanremo, con il quale ha inciso un disco. Inoltre Doms e Lauro hanno partecipato al disco Ulalala in collaborazione con Gemitaiz e Amore Mi, ragguingendo i due milioni di visualizzazioni.

LA VITA PRIVATA DI BOSS DOMS

Boss Doms è da poco diventato papà di Mina, nata dalla storia con la compagna Valentina Pegorer, conosciuta al pubblico per essere una speaker radiofonica. La notizia è stata pubblicata direttamente dall’account Instagram del producer. I due si sono conosciuti grazie al reality show Pechino Express, condotto da Costantino della Gherardesca. L'edizione galeotta fu quella del 2017 in cui la Pegorer era in coppia con Ema Stokholma, speaker radiofonica e deejay, mentre Boss Doms era in coppia con Achille Lauro. La coppia all'inizio è riuscita a mantenere privata la loro relazione, anche se giravano voci sulla loro love story. Inevitabile dunque che siano usciti allo scoperto e che la Pegorer abbia dato l'annuncio della sua gravidanza attraverso i canali social in cui i due hanno un ampio seguito. La pagina Instagram della fidanzata di Boss Doms conta oltre 100.000 followers. Per dare conferma del legame affetivo con Doms, Valentina Pegorer ha postato sul profilo Instagram del compagno la foto inequivocabile della gravidanza in corso apponendo un fiocco rosa alla foto in questione. A quanto pare, Boss Doms ha dato l'annuncio nella sua pagina social Facebook che molto presto pubblicherà un libro con la sua autobiografia. I suoi seguaci sono 16 mila in Facebook e 104 mila su Instagram.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI BOSS DOMS

Nome : Edoardo Manozzi

In arte: Boss Doms

Nato a: Roma

Nato nel: 1988

Altezza: non pervenuta

Peso: non pervenuto

Situazione sentimentale: fidanzato con Valentina Pegorer

Figli: sì