Chi è Briga, cantante in gara a Sanremo 2019

Mattia Bellegrandi, noto con il nome di Briga, è un cantautore italiano che ha conosciuto il suo successo tra i banchi di Amici 14 raggiungendo il secondo posto nella fase serale del programma. Il 2019 inizia con un grande evento per il cantante: una collaborazione sul palco di Sanremo con la Divina Patty Pravo, portando un brano inedito, che come descritto dalla coppia in lizza tra i Big in gara, respira di musica “lirica”. Il titolo è Un po’ come la vita e sarà il debutto del cantante che per la prima volta salirà sul palco dell’Ariston assieme ad un’artista così ben conosciuta come la Regina del Piper.

LA BIOGRAFIA DI BRIGA

Il serale di Amici 2015, non ha portato al cantante solo il secondo posto alla finale programma, ma grazie al suo singolo l’Amore è qua, riesce a conquistare gli ascoltatori di RTL 102,5 radio ufficiale del programma che lo ha incoronato, assieme agli ascoltatori come cantante dalla miglior canzone dell’edizione. Sempre nello stesso anno, si porta a casa il Disco di Platino per le oltre 50.000 copie vendute per il singolo Never Again. Le sue collaborazioni partono con dei rapper della scena romana come Coez e Gemitaz già a partire dal 2012 quando il Briga ancora era poco conosciuto nel piccolo schermo, ma aveva già sfornato il suo primo album dal nome Alcune Sere. Ora i suoi dischi sono ben quattro, con l’ultimo uscito nel 2018 Che cosa ci siamo fatti che prende il nome proprio dal suo singolo pubblicato nel maggio 2018.

LA VITA PROVATA DI BRIGA

La carriera di Briga non è sempre stata sotto i riflettori; prima del successo, ha fatto molti viaggi tra cui in Spagna, collaborando proprio con la scena rap spagnola e andando a vivere anche in Francia per diverso tempo. Ritornato in Italia è divenuto protagonista del talent Amici, rivelando la sua compagna Ludovica Chiodo, sua fidanzata storica rimasta al suo fianco per tutto il programma. Successivamente le foto tra i due sui social sono diventate sempre di più sporadiche, tanto è vero che i rumors hanno confermato una rottura della coppia. Un presunto flirt con Emma Marrone ha immediatamente fatto capolino con voci sempre più insistenti, ma la stessa Emma ha da subito smentito la falsa notizia proprio in prima serata. Un’altra Ludovica è stata accostata al cuore del rapper, l’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli, per degli scatti immortalati insieme nel febbraio 2018 in una serata a Roma. Ma anche questa voce non è stata confermata dalla coppia, anche se non è mai arrivata una smentita certa.

LA CARTA DI IDENTITÀ DI BRIGA

Mattia Bellegrandi, nato a Roma il 10 gennaio 1989 è alto circa 1,90 ed ha profondi occhi azzurri. Ha oltre 40 mila fans sui social e una voce molto calda e sensuale. Il 10 gennaio ha compiuto 30 anni.