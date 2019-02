Chi è Motta, cantante in gara a Sanremo 2019

Agli inizi di febbraio 2019 assisteremo alla nuova edizione del Festival di Sanremo. Come sempre, la kermesse canora è in onda su Rai Uno, precisamente dal 5 al 9 febbraio. Alla conduzione, Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Tra i cantanti in gara, ci sarà anche Motta, cantautore e polistrumentista di Pisa. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio chi è.

LA BIOGRAFIA DI MOTTA

Francesco Motta è nato a Pisa il 10 ottobre 1986. La sua famiglia è livornese. Nel 2016 fonda, insieme ad altri artisti, il gruppo Criminal Jokers, dove è cantante, paroliere e batterista. Nel frattempo, però, suona anche come polistrumentista nei concerti di Nada, Il Pan del Diavolo, Giovanni Truppi e Zen Circus. Trasferitosi a Roma, nel 2013, presso il Centro sperimentale di cinematografia, intraprende gli studi in composizione per film, componendo anche diverse colonne sonore. Dopo aver pubblicato il suo primo album, dal titolo La fine dei vent’anni, nel 2018 ottiene un certo successo in seguito alla pubblicazione del singolo Ed è quasi come essere felice. Nello stesso anno, pubblica il secondo singolo La nostra ultima canzone. Entrambe fanno parte del disco Vivere o morire, che a giugno ha ottenuto la Targa Tenco 2018 come miglior disco. Quest’anno a Sanremo 2019 canterà Dov’è l’Italia, insieme a Nada.

LA VITA PRIVATA DI MOTTA

Francesco Motta è fidanzato con l’attrice Carolina Crescentini dal 2017. I due sono stati paparazzati mentre giravano per Roma tra abbracci, carezze e sguardi languidi.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI MOTTA

Nome: Francesco Motta

In arte: Motta

Altezza: 182 centimetri

Peso: 70 kg

Età: 32 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Occhi: castani

Capelli: lunghi e castani

Vive a: Roma.