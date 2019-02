Chi è Enrico Nigiotti, cantante in gara a Sanremo 2019

Tra i tanti cantanti in gara a Sanremo 2019 c’è Enrico Nigiotti, noto per aver partecipato ad Amici e X Factor. Ma andiamo a conoscere meglio l'artista toscano, la biografia, la vita privata e la sua carta d’identità.

LA BIOGRAFIA DI ENRICO NIGIOTTI

Enrico Nigiotti è nato a Livorno nel 1987, precisamente l’11 giugno. Coltiva la passione per la musica sin da piccolo, ereditandola dal padre. All’età di 16 anni comincia a scrivere le prime canzoni e, nel 2008, debutta con un contratto alla Sugar Music di Caterina Caselli. Il suo primo singolo è stato Addio. Nel 2009, decide di partecipare ad Amici, lasciando il talent verso la finale per fare posto a quella che all’epoca era la sua fidanzata, Elena D’Amario. Dopo un periodo dove si è allontanato dalle scene, nel 2015, partecipa a Sanremo nella sezione "Nuove proposte", classificandosi terzo. Nel 2017 partecipa all’undicesima edizione di X Factor con l’inedito L’amore è. Viene scelto per la categoria Over 25 di Mara Maionchi. Il brano riscuote un certo successo e viene certificato disco di platino. Nel 2018, ha pubblicato il singolo Nel silenzio mille parole e ha cantato con Gianna Nannini in Complici. Quest’anno parteciperà a Sanremo con il brano Nonno Hollywood e il venerdì duetterà con Paolo Jannacci.

LA VITA PRIVATA DI ENRICO NIGIOTTI

All’epoca di Amici, come detto prima, aveva una storia d’amore con Elena D’Amario. I due sono stati insieme per diversi mesi ma, nel 2010, si sono lasciati: in estate lei è partita per l’America. Successivamente Nigiotti ha incontrato Giulia Diana, una giovane psicologia con la passione per la danza. I due convivono insieme a Livorno e hanno aperto una scuola di ballo. Tra i suoi amici, ci sono Stefano De Martino ed Emma Marrone, conosciuti proprio durante il talent.

ALCUNE CURIOSITÀ SU ENRICO NIGIOTTI

Enrico Nigiotti riscuote un certo successo tra il pubblico femminile. La sua chioma lunga e bionda, infatti, è decisamente irresistibile. Ha diversi tatuaggi e ognuno ha un significato preciso. Il cavallo a dondolo che ha tatuato, ad esempio, gli ricorda la sua infanzia. È sempre stato molto legato a sua nonna materna Lilli, con cui ha vissuto quando ha cercato di entrare nel mondo della musica. La nonna aveva sempre con sé un campanellino, essendo cieca, a cui teneva legato un fazzoletto rosso. Questo fazzoletto oggi Nigiotti lo tiene sempre legato alla sua chitarra. Ama gli animali e, infatti, in casa ha anche due cani trovatelli.