Chi è Federica Carta, cantante in gara a Sanremo 2019

Sanremo 2019 vede un’altra new entry scoperta dal programma di Amici di Maria de Filippi: è una bella cantante romana e vanta una carriera piuttosto interessante. In questa edizione di Sanremo, lo stesso Claudio Baglioni ha voluto fortemente la partecipazione di Federica che insieme al rapper Shade, porta il brano Senza farlo apposta che dai pronostici sarà uno dei più favoriti tra i giovani. La complicità tra la coppia Federica/Shade è nata dal duetto 2017 Irraggiungibile che ha ricevuto più 94 milioni di visualizzazioni su Youtube, spopolando anche sul canale Spotify.

LA BIOGRAFIA DI FEDERICA CARTA

Federica Carta riesce ad eccellere non solo tra i banchi di Amici, ma grazie alla forte amicizia con la cantante coach Elisa, che apprezza da subito il suo talento, riesce a guadagnarsi l’etichetta Universal per il suo primo album Federica prodotto proprio da Andrea Rigonat, marito della stessa cantante Elisa. La carriera dall’uscita dell’album è tutta in salita e sempre nel 2017, Federica partecipa al Wind Summer Festival 2017. L’anno successivo conduce programmi di musica come Top Music ed organizza un tour 2018 con diverse date che toccano le principali città d’Italia, collezionando diversi sold out. Il suo album d’esordio con brani di spicco quali Ti avrei voluto dire e Attraversando gli anni, gettano le basi per un’altra importante collaborazione avvenuta sempre nel 2018 con il gruppo La Rua tentando di accedere a Sanremo con il brano Sull’orlo di un amore, che non riesce però a passare le selezioni. Quest’anno sul palco di Sanremo Federica dovrà cogliere un’immensa opportunità: divenire una delle protagoniste 2019 dimostrando il talento che non l’ha mai fatta dimenticare dal pubblico, con oltre 160 mila follower che la seguono sulla sua pagina Instagram.

LA VITA PRIVATA DI FEDERICA CARTA

Il talent Amici l’ha vista al centro di gossip amorosi, come il fidanzamento svelato dalla stessa Maria de Filippi con un altro cantante, il brasiliano Luca Bicego. Foto su Instagram e video sul web li vedono ancora insieme con scatti della coppia frequenti. Ora però la cantante romana sembra pensare solo a Sanremo e alla canzone che sarà il suo cavallo di battaglia con Shade.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI FEDERICA CARTA

La cantante nasce a Roma il 10 gennaio 1999 ed inizia a prendere lezioni di canto alla sola età di nove anni. La famiglia crede da subito nelle sue capacità canore e le sue giornate si alternano tra i compiti di scuola e la scrittura di testi musicali. Adora cantanti come Alicia Keys e il suo genere preferito è proprio il soul. Ha capelli mori e lisci e da poco ha inaugurato un nuovo taglio di capelli appena sotto le spalle. La bellissima cantante ha un viso dai tratti nobili e decisi che richiamano la grinta caratteriale e la grande forza della sua voce.