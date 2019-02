Chi è Francesco Renga, cantante in gara a Sanremo 2019

Francesco Renga è uno dei cantanti in gara di Sanremo 2019. Il cantante porta sul palco dell'Ariston il brano Aspetto che torni. Grande attesa per la sua esibizione nella nuova edizione del Festival di Sanremo, che quest’anno è condotto da Claudio Baglioni, il direttore artistico, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio chi è Francesco Renga.

LA BIOGRAFIA DI FRANCESCO RENGA

Francesco Renga nasce ad Udine il 12 giugno 1968. Di padre sardo e madre siciliana, cresce a Brescia. All’età di 16 anni circa, partecipa a Deskomusic, un concorso tra le band bresciana. Il suo primo gruppo si chiama Modus Vivendi, fondato un anno prima del concorso. Al Deskomusic, conosce un gruppo che si chiama Precious Time, che poi in seguito diventeranno i Timoria. Proprio qui, Renga ha modo di sviluppare il suo talento artistico. I suoi successi più grandi sono Angelo, con cui ha vinto Sanremo 2005, e Tracce di te. Nella serata dei duetti, a Sanremo 2019 porterà con sé Bungaro ed Eleonora Abbagnato.

LA VITA PRIVATA DI FRANCESCO RENGA

Francesco Renga è noto anche per aver avuto una storia d’amore con Ambra Angiolini, durata undici anni e da cui sono nati Leonardo e Jolanda. I due sembrano essere rimasti in buoni rapporti per il bene dei due figli. Si è sempre saputo ben poco della vita sentimentale di Renga, ma adesso pare che il cantante stia con Diana Poloni, una ristoratrice bresciana.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI FRANCESCO RENGA

Nome: Francesco Renga

Nato a: Udine

Nato il: 12 giugno 1968

Età: 50 anni

Altezza: 178 cm

Peso: 68 kg

Capelli: neri

Occhi: castani.