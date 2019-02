Chi è Loredana Bertè, cantante in gara a Sanremo 2019

Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2019, in onda dal 5 al 9 febbraio, c'è anche la Regina del rock italiano: Loredana Bertè. Conosciamola meglio.

LA BIOGRAFIA DI LOREDANA BERTÈ

Loredana Bertè nasce a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950. Sorella più piccola di Mia Martini, già dai primi anni 70 è stata considerata una delle interpreti più poliedriche della scena musicale italiana. Basti pensare che la rivista musicale Rolling Stone ha definito il suo album, Traslocando, quello femminile italiano più bello di sempre. Nel corso di questi anni ha ricevuto diversi premi: 5 Vota la voce, 1 Disco per l’estate, 2 RTL Power Hits, 1 Festivalbar e 3 Wind Music Awards. Ha collaborato con molti noti cantautori italiani: Pino Daniele, Ligabue, Ivano Fossati, Gianna Nannini, Ivan Graziani, Biagio Antonacci, Ron, Enrico Ruggeri, Renato Zero, ecc. Tra le due canzoni più famose ci sono sicuramente Sei bellissima, Dedicato e Il Mare d’inverno. Quest’anno a Sanremo 2019 canterà Cosa ti aspetti da me. Nella serata dei duetti, canterà insieme a Irene Grandi.

LA VITA PRIVATA DI LOREDANA BERTÈ

Nel 1989 Loredana Bertè si è sposata con il tennista Björn Borg, all’epoca ambasciatore della monarchia svedese. La Bertè, accanto al marito, è spesso ospite delle sedi rappresentative delle più importanti nazioni al mondo, tra cui anche la Casa Bianca. Dopo un tentato suicidio e un ricovero per collasso da stress, nel 1984 decide di lasciare il marito. Ecco le sue parole in merito: «Ho capito che la mia unica rivale era la coca e che non potevo vincere, perché lui l'amava più che me. E allora ho buttato fuori tutti e due, lui e la coca».

LA CARTA D'IDENTITÀ DI LOREDANA BERTÈ

Loredana Bertè è del segno della Vergine. È alta 1, 57 cm e pesa 70 chili. In questi anni ha cambiato spesso look. Se da giovane portava sempre la sua chioma riccia sciolta, adesso ha optato per il colore blu. Da sempre indossa giubbini di pelle e, negli ultimi anni, è immancabile la sua borsetta a tracolla.