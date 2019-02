Chi è Mahmood, cantante in gara a Sanremo 2019

La 69esima edizione del Festival di Sanremo è ricca di novità. Prima fra tutte, la gara in cui gareggeranno sia big, sia i nuovi emergenti. A condurlo, Claudio Baglioni, il direttore artistico, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Tra i cantanti in gara ci sarà anche Alessandro Mahmood, ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su di lui: chi è, la biografia, la vita privata e tante altre curiosità.

LA BIOGRAFIA DI ALESSANDRO MAHMOOD

Alessandro Mahmood è nato a Milano nel 1992 dalla madre italiana e dal padre egiziano. La sua è stata una gavetta molto lunga. Nel 2012, ad esempio, si è anche presentato alle audizioni di X Factor. Ha collaborato nel corso degli anni con il produttore Pierpaolo Peroni, con cui ha realizzato il suo primo brano, in inglese, dal nome Fallin Rain. Nel 2013, invece, ha collaborato con Marcello Grilli e Francesco Fugazza, due giovani produttori con cui ha arrangiato i primi brani. Nel 2015, vince il concorso Area Sanremo con il brano Dimentica, mentre nel 2016 presenta il brano nella sezione Giovani. Successivamente ha collaborato anche con Fabri Fibra nella stesura del brano Luna. Dopo la collaborazione con Michele Bravi in Presi male, Mahmood ha collaborato con Dario Faini nel brano Nero Bali, pezzo vincitore del Disco di Platino. Quest’anno sarà a Sanremo con il brano Soldi e il venerdì duetterà con Guè Pequeno.

LA VITA PRIVATA DI MAHMOOD

Non si sa molto sulla vita privata di Mahmood, a parte che da bambino ha preso lezioni di teoria e canto lirico con il maestro Gianluca Valenti. A 19 anni, poi, ha deciso di frequentare dei corsi di pianoforte. Ancora oggi, oltre scriverle, compone le sue canzoni.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI MAHMOOD

Nome: Alessandro Mahmood

In arte: Mahmood

Nato a: Milano

Dove abita: Milano

Capelli: mori

Segni particolari: orecchino all'orecchio sinistro.