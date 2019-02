Chi sono i Negrita, band in gara a Sanremo 2019

I ragazzi stanno bene. ecco il titolo dell’inedito firmato Negrita che presenteranno a Sanremo per questa 69° edizione. La rock band promette carica ed effervescenza sul palco dell’Ariston con la voce del loro front man Paolo "Pau" Bruni​ e degli altri componenti, Enrico "Drigo" Salvi, Cesare "Mac" Petricich, Giacomo Rossetti, Guglielmo Ridolfo Gagliano e Cristiano Dalla Pellegrina che hanno saputo conquistare i palchi di tutta Italia iniziando a spopolare già negli Anni 90.

LA BIOGRAFIA DEI NEGRITA

È la città di Capolona (AR) che dà i natali alla band che inizialmente decise il nome di Inudibili, ma che non portò al gruppo molta fama e fortuna. Solo nel 1994, con l’album Negrita decidono di cambiare il proprio repertorio e il loro nome portando sei brani e una collaborazione con Ligabue nel suo album A che ora è la fine del mondo. Il loro curioso nome deriva proprio dal brano firmato Rolling Stones Hey Negrita, fonte di ispirazione di tutto il gruppo che inizia a proporre brani rock sempre penetranti e orecchiabili. Nel ’95 arriva il secondo album Paradisi Illusi arrivando a vendere oltre le 60.000 mila copie, ma è il film Tre Uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo che fa spopolare la band con il successo della colonna sonora del film intitolato Ho imparato a sognare che ottiene il Disco di Platino con oltre 100.000 copie vendute. Altro grande successo arriva nel 1998 con Mama Maè, colonna sonora scelta ancora dal trio comico milanese nel loro film Così è la Vita. Nel 1999 ottengono una nomination agli Mtv Award per il premio “Migliore band italiana” e anche se non ne escono vincitori, la loro carriera continua la salita con l’uscita di successi come i brani contenuti nell’album Radio Zombie del 2001 e l’inedito tormentone Magnolia del 2004. Le collaborazioni di successo con altre band quali le Vibrazioni, i Lacuna Coli e i Negramaro fanno nascere alcune composizioni di brani e il 2009 fa partorire alla band un altro grande singolo Gioia infinita altro Disco di Platino con 80.000 copie vendute.

LA VITA PRIVATA DEI NEGRITA

Il segreto dei Negrita è da sempre stato l’affiatamento di suoi componenti che hanno sempre tentato di rimanere uniti nonostante i momenti di crisi. In un’intervista sul Secolo XIX, il cantante Pau ha raccontato i momenti bui della band che hanno invaso il 2017-2018. Per risollevarsi, hanno deciso un viaggio negli States che li ha portati ad essere più carichi di prima inaugurando il Genova- Boa il 13 luglio sul palco dell’Arena Mare. Una fuga americana, precisamente in California, li ha portati a registrare Non torneranno più addirittura tra le dune del deserto. Una rinascita che continua e che li vede ancora una volta sul palco sanremese per far amare il loro inedito I ragazzi stanno bene.