Chi è Nek, cantante in gara a Sanremo 2019

La 69esima edizione del Festival di Sanremo è in programma dal 5 al 9 febbraio 2019. La conduzione è affidata a Claudio Baglioni, anche direttore artistico, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Questo trio ha l’arduo compito di tenere alto il successo ricevuto lo scorso anno. Tra i cantanti in gara, quest'anno, c'è anche Nek. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su di lui.

LA BIOGRAFIA DI NEK

Filippo Neviani, noto con lo pseudonimo di Nek, è nato a Sassuolo il 1972. Secondo alcuni dati certificati dalla Federazione Industria Musicale Italiana, Nek ha venduto nel corso degli anni ben 10 milioni di album in tutto il mondo. Dopo aver esordito con i Country Winchester e con i White Lady, partecipa al Festival di Castrocaro con il brano Io ti vorrei, ma viene battuto nella finale da Bracco Di Graci. Il successo vero e proprio arriva durante il Festival di Sanremo 1997, al quale partecipa con Laura non c’è, classificandosi al settimo posto. Nel 1998, a giugno, pubblica anche in Europa, America Latina e Giappone l’album In due. Nello stesso anno porta il brano Se io non avessi te al Festivalbar. Dallo stesso album, sono estratti anche i brani Sto con te e Se una regola c’è. Torna a Sanremo nel 2014 con il brano Fatti avanti amore, classificandosi secondo. Quest’anno tornerà con il brano Mi farò trovare pronto. Nella serata dei duetti, canterà con Neri Marcorè.

LA VITA PRIVATA DI NEK

Nek è sposato con Patrizia Vacondio. Il matrimonio è stato celebrato nel 2006. Lei ha già una figlia, Martina, nata prima della storia con Nek, e Beatrice, avuta dal cantante. Per la sua piccola, Nek ha scritto diversi brani come lui stesso ha dichiarato in passato: «Diventare papà mi ha dato una grande energia».

LA CARTA D'IDENTITÀ DI NEK

Nome: Filippo Neviani

In arte: Nek

Altezza: 172 cm

Età: 47 anni

Occhi: azzurri

Capelli: corti e scuri.