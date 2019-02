Chi è Patty Pravo, cantante in gara a Sanremo 2019

La presenza a Sanremo di Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, non passa mai di moda, anzi la voce della famosa cantante al Festival di Sanremo è sempre richiesta sullo storico palco. Complici le continue ventate di freschezza che ogni anno riescono a portare le sue canzoni, anche per questa 10° volta all’Ariston che sicuramente riserverà delle belle sorprese. Il brano inedito di Patty Pravo per Sanremo 2019 la vede in duetto con un’inaspettata voce, quella dell’ex concorrente di Amici Briga, che per la prima volta debutta tra i Big della serata. La canzone esordio della coppia intitolata Un po’ come la vita è stata descritta dalla Regina del Piper come sentimento lirico che racchiude l’essenza di ogni giorno.

Le svariate collaborazioni della cantante, la carriera degli Anni 70 e il suo passato con influenza statunitense, l’hanno incoronata da sempre come una delle regine della canzone italiana. Canzoni come Pensiero Stupendo, Pazza idea e il 45 giri Ragazzo Triste sono tutti successi che rimarranno sempre nella memoria come alcuni dei brani più belli del repertorio italiano e che hanno fatto conoscere La Divina. Proprio a Sanremo ha collezionato ben tre premi della Critica e il primo posto Migliore Musica per il brano ...E dimmi che non vuoi morire.

LA VITA PRIVATA DI PATTY PRAVO

La vita privata della cantante è sempre stata sotto i riflettori. Incontri con Jimmy Hendrix, Giorgio Adami, Vasco Rossi hanno sempre avuto forte riscontro tra le cronache rosa.

In realtà, Patty Pravo è riuscita a far trapelare poco di sé. La certezza è che non ha mai avuto figli anche se reduce da un matrimonio avvenuto in Scozia con l’artista Riccardo Fogli. Ora si gode la propria vita da single non facendo mai tramontare la sua carriera da cantante.

LA BIOGRAFIA DI PATTY PRAVO

Nicoletta Strambelli nasce a Venezia il 9 aprile 1948 e da subito viene cresciuta dai suoi nonni paterni per via di una forte depressione della madre che riuscì a frequentare solo dopo diversi anni. Il rapporto con il padre le fa vivere un’infanzia serena, tant’è che scopre la bellezza delle partite di calcio andando con lui allo stadio già da piccolissima. La sua vita viene raccontata da lei stessa in un’autobiografia per Einaudi Stile Libero dove racconta storie dell’infanzia e del suo successo in stile ironico. Patty Pravo è da sempre stata molto sensuale, capelli color platino, occhi neri penetranti e lineamenti molto fini. Il suo fisico è stato fin dagli anni ’70 un’icona per il sesso femminile. È alta 1,68 m e pesa 62 kilogrammi. I ritocchini non sono mai stati smentiti e all’età di 70 rimane ancora con lo stesso aspetto della bellissima ragazza del Piper