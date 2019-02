Chi è Payà, cantante dei Boomdabash

La nuova edizione del Festival di Sanremo si preannuncia piena di novità e sorprese. A condurre Sanremo 2019, Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele, nota per le imitazioni di Belen e Sabrina Ferilli. Un Festival innovativo dove non ci sarà differenza tra giovani e big, che infatti gareggeranno insieme. Tra i cantanti in gara ci sono anche i Boomsabash, band salentina. Ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sul cantante.

LA BIOGRAFIA DI PAYÀ

Payà, insieme a Biggie Bash, è la voce dei Boomsabash. Si tratta di un gruppo con una lunga gavetta alle spalle. Nato nel 2002, dopo l’unione tra l’unione tra il deejay Blazon, il beatmaker Mr.K etra e i cantanti Biggie Bash e Payà, il gruppo in questi anni ha sfornato dei brani di successo. Primo tra tutti, L’importante, brano degli Otto Ohm, arrangiato nuovamente con il permesso della band di Bove. Ma non solo. I Boomdabash hanno collaborato con i Sud Sound System, gruppo salentino storico, e con Fedez nel brano M.I.A., presente nell’album Pop-Hoolista. Anche nel 2018 non sono mancati i successi: come dimenticare il brano Barracuda, cantato con Jack La Furia e Fabri Fibra, e Non ti dico no, cantato insieme a Loredana Bertè. A Sanremo 2019 canteranno Per un milione e il venerdì duetteranno con Rocco Hunt.

LA VITA PRIVATA DI PAYÀ

Si sa ben poco, al momento, della vita privata di Payà. In passato, però, lui stesso ha raccontato di essere stato il primo ad entrare nel gruppo. Da sempre appassionato di reggae music, ha cominciato a scrivere le prime canzoni all’età di 10 anni. Nato a Trepuzzi, si è diplomato al liceo scientifico. «Nella vita ho provato tutto dice: ho suonato nei piano Bar, ho fatto volantinaggio e lavorato in fabbrica. Quello che ho me lo sono sudato!», queste le parole di Payà che quest’anno avrà l’onore di salire sul palco dell’Ariston con la sua band.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI PAYÀ

Payà si contraddistingue per la sua cresta, a cui ha cambiato colore nel corso degli anni (da castano ad azzurro o ramato). Porta una barba poco folta e ogni tanto, come Biggie Bash, mette un berretto e degli occhiali da sole. Dalle foto, sembra essere uno dei più alti del gruppo.